Informations pratiques

Pont-de-Ruan

« Ceux qui restent » par la compagnie PLOP

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dimanche 11 octobre 2026 – 16h00

Pour la compagnie PLOL

TARIFS : 15€ et 10€

Étienne, la trentaine, accompagne sa mère malade en Suisse pour un suicide assisté. Dans le même temps, il rencontre Juliette et tombe amoureux. Mais Juliette a d’autres projets : elle retourne vivre à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Tandis qu’il balance entre les premiers « je t’aime » d’un côté, et les derniers de l’autre, Annie, celle qui part, profite avec gourmandise de ses derniers moments de vie. Pétillant de tendresse, d’humour et d’émotions, Ceux qui restent est une ode à la vie, un spectacle qui parle d’amour, de tous les amours, ceux qui nous lient entre parents, amants, amis, humains. Bien que située dans deux temporalités, deux environnements parallèles, la narration passe d’une situation à l’autre pour mieux les mettre en regard. 15 .

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, October 11, 2026 – 4:00 p.m.

Presented by the PLOL Company

TICKET PRICES: 15? and 10?

L’événement « Ceux qui restent » par la compagnie PLOP Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme