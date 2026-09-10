« Ceux qui restent » par la compagnie PLOP Pont-de-Ruan
dimanche 11 octobre 2026 · Pont-de-Ruan
Informations pratiques
Pont-de-Ruan
« Ceux qui restent » par la compagnie PLOP
Pont-de-Ruan Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dimanche 11 octobre 2026 – 16h00
Pour la compagnie PLOL
TARIFS : 15€ et 10€
Étienne, la trentaine, accompagne sa mère malade en Suisse pour un suicide assisté. Dans le même temps, il rencontre Juliette et tombe amoureux. Mais Juliette a d’autres projets : elle retourne vivre à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Tandis qu’il balance entre les premiers « je t’aime » d’un côté, et les derniers de l’autre, Annie, celle qui part, profite avec gourmandise de ses derniers moments de vie. Pétillant de tendresse, d’humour et d’émotions, Ceux qui restent est une ode à la vie, un spectacle qui parle d’amour, de tous les amours, ceux qui nous lient entre parents, amants, amis, humains. Bien que située dans deux temporalités, deux environnements parallèles, la narration passe d’une situation à l’autre pour mieux les mettre en regard. 15 .
Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74
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English :
Sunday, October 11, 2026 – 4:00 p.m.
Presented by the PLOL Company
TICKET PRICES: 15? and 10?
L’événement « Ceux qui restent » par la compagnie PLOP Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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