CÉVENNES – Affût Castor : la rivière et les êtres vivants qui la peuplent, Parking de la Poste de l’Estréchure, L’Estréchure

mercredi 22 juillet 2026 · Parking de la Poste de l’Estréchure · L'Estréchure

Informations pratiques

CÉVENNES – Affût Castor : la rivière et les êtres vivants qui la peuplent Mercredi 22 juillet, 17h30 Parking de la Poste de l’Estréchure Gard

Gratuit (?), sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T17:30:00+02:00 – 2026-07-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T17:30:00+02:00 – 2026-07-22T20:30:00+02:00

La nuit tombe doucement sur la vallée Borgne, c’est le moment pour le castor de s’activer ! Accompagné.e.s par un garde-moniteur du Parc national et une animatrice de la Maison de l’Eau des Plantiers, partez à l’affût de cet habitant discret des rivières cévenoles. Au fil de cette immersion, vous découvrirez la richesse des écosystèmes d’eaux vives. Le retour se fera de nuit, à la frontale : ambiance garantie !

Communes traversées : L’Estréchure

Informations et réservations Maison de l’Eau 04 66 30 36 55 ou 06 72 50 12 42

Organisateur : Parc national des Cévennes et Maison de l’Eau

Intervenant : Sébastien Hache (PNC) et Rosine CABRIT (maison de l’eau)

Public visé : tout public

Information pratique : Prévoir un pique nique, lampe frontale (retour de nuit), des jumelles et des chaussures fermées (traversée d’un cours d’eau à gué)

Réservation : Maison de l’Eau 04 66 30 36 55 ou 06 72 50 12 42

Parking de la Poste de l’Estréchure l’Estréchure L’Estréchure 30124 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 36 55 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 50 12 42 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2651-Affut-Castor-%3A-la-riviere-et-les-etre-vivants-qui-la-peuplent

Une soirée le long des rives du Gardon, pour une balade ponctuée de découvertes et d’observations, à vivre en famille !