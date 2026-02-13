Cévennes & Cars, Champ de Foire, Alès

Cévennes & Cars Dimanche 5 avril, 09h00 Champ de Foire Gard

Entrée libre

Début : 2026-04-05T09:00:00+02:00 – 2026-04-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T09:00:00+02:00 – 2026-04-05T12:00:00+02:00

Champ de Foire Avenue Jules Guesde, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans et bourse aux pièces détachées. Voitures