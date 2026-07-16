CÉVENNES – La tête dans les étoiles, séjour jeunesse, Saint-André-de-Majencoules, Saint-André-de-Majencoules

Informations pratiques

CÉVENNES – La tête dans les étoiles, séjour jeunesse 20 – 27 juillet Saint-André-de-Majencoules Gard

950 € / personne, inscription sur le site d’Azimut Voyage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T14:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-27T00:00:00+02:00 – 2026-07-27T16:00:00+02:00

Viens explorer le ciel des Cévennes, la plus grande Réserve Internationale de Ciel Étoilé d’Europe. Après ce séjour, l’univers n’aura plus de secret pour toi !

Tu t’émerveilles devant la beauté du ciel nocturne ? Alors, prépare toi à observer les étoiles, les planètes et les constellations, et à percer leurs mystères. Accompagné par un passionné d’astronomie, tu vivras des nuits magiques sous un ciel d’une pureté exceptionnelle. Equipé de matériel professionnel tu auras l’occasion de t’aventurer au cœur de l’univers et te rapprocher de l’infini. Tu pourras même t’initier à l’astrophotographie et immortaliser la beauté du ciel en temps réel. Au fil de tes découvertes, tu plongeras dans les légendes anciennes des astres, et qui sait, peut-être que toi aussi tu auras une histoire à partager ?

Prêt·e à embarquer pour un voyage fascinant sous les étoiles des Cévennes ?

8 jours et 7 nuits.

De 9 à 12 ans, groupe de 15 maximum. (1 adulte pour 6 enfants.)

Plus d’informations et réservations : https://www.azimut-voyage.fr/colo-astronomie-enfant-cevennes/

Saint-André-de-Majencoules Saint-André-de-Majencoules Saint-André-de-Majencoules 30570 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.azimut-voyage.fr/colo-astronomie-enfant-cevennes/ »}] [{« link »: « https://www.azimut-voyage.fr/colo-astronomie-enfant-cevennes/ »}] https://www.azimut-voyage.fr/colo-astronomie-enfant-cevennes/

Avec Azimut Voyage : Viens explorer le ciel des Cévennes, la plus grande Réserve Internationale de Ciel Étoilé d’Europe. Après ce séjour, l’univers n’aura plus de secret pour toi !