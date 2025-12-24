Cezanne à Aix sur les pas du Maître Provençal, BP 40160 Aix-en-Provence

Cezanne à Aix sur les pas du Maître Provençal

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Ce parcours dans les rues d’Aix, sa ville natale, vous permettra de marcher sur les pas de Paul Cezanne, d’entrer dans son intimité et ainsi de mieux comprendre sa vie et son art.

C’est aussi l’occasion de découvrir les merveilles d’Aix-en-Provence qui ont été sa source d’inspiration tout au long de sa carrière artistique. De sa maison natale à la chapellerie familiale, en passant par le collège royal où il rencontra Émile Zola, jusqu’à son dernier appartement, l’équipe de guides-conférenciers de Secrets d’ici vous contera ses jeunes années, ses amitiés, sa famille et les lieux qui comptèrent dans la vie de cet immense artiste. Profitez de cette aventure artistique unique !



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue Français

➜ Durée 2h environ

➜ Chaussures de marche conseillées

➜ ​Les animaux sont autorisés, en laisse.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

English :

The team of Secrets d’ici tour guides will tell you about his young years, his friendships, his family and the places that counted in the life of this immense artist.

