Cezanne au Jas de Bouffan Encagnane Aix-en-Provence

Cezanne au Jas de Bouffan Encagnane Aix-en-Provence samedi 13 septembre 2025.

Cezanne au Jas de Bouffan

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 10h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence par Bruno Ely, conservateur en chef et directeur du musée Granet. Dans le cadre de l’année Cezanne 2025.

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

Lecture by Bruno Ely, chief curator and director of the Musée Granet. As part of the Cezanne Year 2025.

German :

Vortrag von Bruno Ely, Chefkonservator und Direktor des Musée Granet. Im Rahmen des Cezanne-Jahres 2025.

Italiano :

Conferenza di Bruno Ely, curatore capo e direttore del Musée Granet. Nell’ambito di Cezanne Anno 2025.

Espanol :

Conferencia de Bruno Ely, conservador jefe y director del museo Granet. En el marco del Año Cezanne 2025.

