Cezanne, écoute-moi ! – Aix-en-Provence, 10 mai 2025 07:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Cezanne, écoute-moi ! Samedi 10 mai 2025. La Mareschale / Centre Socio-Culturel La Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Zola et Cezanne reviennent à Aix en Provence en 2025. Entre humour et émotion, ils redécouvrent la ville, croisent les habitants d’Encagnane, et interrogent l’art, l’injustice et la mémoire.

Théâtre

● Le 10 mai de 18h à 19h Cezanne, écoute-moi ! par Magida Bel Abbes et la participation des habitants d’Encagnane à la Maison de quartier la Mareschale

Les ateliers théâtre avec les habitants aboutissent à la création d’un spectacle, interrogeant l’art, l’injustice et la mémoire.

Et si les âmes d’Émile Zola et Paul Cézanne se retrouvaient… à notre époque ?

Un dialogue imaginaire et touchant s’ouvre sur la tombe de Cézanne, où Émile Zola, son ami d’enfance, vient apaiser une vieille fâcherie. Soudain, les esprits se réveillent, traversent le temps et se retrouvent projetés en 2025, dans leur chère ville d’Aix-en-Provence.

Au fil de la scène, les deux artistes s’interrogent sur le monde d’aujourd’hui les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle, l’art numérique… mais surtout, ils écoutent la voix poignante d’un habitant de la ZUP. Un monologue vibrant qui interroge Cézanne peindrait-il aujourd’hui les quartiers populaires ? Et Zola, prendrait-il encore la plume pour dénoncer les injustices modernes ?

Cézanne, curieux et ému, part alors visiter le quartier d’Encagnane. Il y croise des habitants, découvre une autre réalité d’Aix en Provence, loin des cartes postales, mais pleine d’humanité, de lumière et de vie.

Entre humour, émotion et critique sociale, ce face-à-face entre passé et présent esquisse une fresque sensible où se croisent héritage artistique, mémoire urbaine et quête de reconnaissance. Un hommage vivant et engagé, entre lumière du Sud, béton, et amitié retrouvée.



Œuvre murale de Gen_Iart

● Le centre socio-culturel La Provence accompagne la création d’une œuvre murale par le street artiste Gen_Iart, qui lie l’intelligence artificielle à des collages originaux. .

La Mareschale / Centre Socio-Culturel La Provence

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur csclaprovence.accueil@gmail.com

English :

Zola and Cezanne return to Aix en Provence in 2025. Between humor and emotion, they rediscover the city, meet the inhabitants of Encagnane, and question art, injustice and memory.

German :

Zola und Cezanne kehren im Jahr 2025 nach Aix en Provence zurück. Zwischen Humor und Emotionen entdecken sie die Stadt neu, begegnen den Bewohnern von Encagnane und stellen Fragen über Kunst, Ungerechtigkeit und Erinnerung.

Italiano :

Zola e Cezanne tornano ad Aix en Provence nel 2025. Tra umorismo e commozione, riscoprono la città, incontrano gli abitanti di Encagnane e si interrogano su arte, ingiustizia e memoria.

Espanol :

Zola y Cezanne regresan a Aix en Provence en 2025. Entre el humor y la emoción, redescubren la ciudad, conocen a los habitantes de Encagnane y se interrogan sobre el arte, la injusticia y la memoria.

