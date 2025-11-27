Cezanne et la géologie Parc Saint Mitre Aix-en-Provence

Cezanne et la géologie

Jeudi 27 novembre 2025 de 18h30 à 20h. Parc Saint Mitre 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Muséum vous invite à sa derniere conférence de l’année Cezanne et la géologie par Yves DUTOUR, Responsable du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence.

La Montagne Sainte Victoire était l’un des sujets favori du peintre Paul Cezanne. Pour mieux la représenter, Cezanne s’est intéressé à son histoire et il disait : J’ai besoin de connaître la géologie, comment Sainte Victoire s’enracine.

Certaines étapes de la formation de la montagne Sainte Victoire sont visibles dans l’œuvre du peintre et nous pouvons, à travers ses tableaux, reconstituer l’histoire géologique de ce massif.



Nous ferons également un état des lieux des connaissances géologiques à l’époque de Cezanne pour les comparer aux données actuelles. .

English :

The Museum invites you to its last lecture of the year: Cezanne and geology by Yves DUTOUR, Head of the Natural History Museum in Aix-en-Provence.

German :

Das Muséum lädt Sie zu seinem letzten Vortrag in diesem Jahr ein: Cezanne und die Geologie von Yves DUTOUR, Leiter des Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence.

Italiano :

Il Museo vi invita all’ultima conferenza dell’anno: Cezanne e la geologia di Yves DUTOUR, direttore del Museo di Storia Naturale di Aix-en-Provence.

Espanol :

El Museo le invita a su última conferencia del año: Cezanne y la geología, a cargo de Yves DUTOUR, Director del Museo de Historia Natural de Aix-en-Provence.

