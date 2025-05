Cezanne et les peintres en Provence au 19e et 20e siècle – Galerie des Trois Ormeaux Portalis Aix-en-Provence, 7 juillet 2025 07:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Cezanne et les peintres en Provence au 19e et 20e siècle Du 07/07 au 06/09/2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h15 à 13h et de 15h à 19h. Galerie des Trois Ormeaux Portalis 7 rue Jaubert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-07

fin : 2025-09-06

2025-07-07

Autour d’un ensemble d’estampes originales de Paul Cézanne, Auguste Renoir et Edouard Vuillard, exposition d’artistes aixois, provençaux et modernes qui ont contribués à la richesse de la création artistique en Provence au 19e et 20e siècle.

Peindre en Provence au XIXème et XXème siècle de Paul Cezanne, Auguste Renoir, Edouard Vuillard, Joseph Ravaisou, Louise Germain, Barthélémy, Niollon, Louis Gauthier, Philippe Solari, Louis Leydet, Felix Ziem, Vincent Coudouan…



Vernissage le 7 juillet de 18h à 22h. .

Galerie des Trois Ormeaux Portalis 7 rue Jaubert

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An exhibition of original prints by Paul Cézanne, Auguste Renoir and Edouard Vuillard, featuring artists from Aix-en-Provence, Provence and modern art, who contributed to the richness of artistic creation in Provence in the 19th and 20th centuries.

German :

Rund um eine Reihe von Originaldrucken von Paul Cézanne, Auguste Renoir und Edouard Vuillard werden Künstler aus Aix, der Provence und der Moderne ausgestellt, die zum Reichtum des künstlerischen Schaffens in der Provence im 19. und 20. Jahrhundert beigetragen haben.

Italiano :

Intorno a una collezione di stampe originali di Paul Cézanne, Auguste Renoir e Edouard Vuillard, una mostra di artisti di Aix, della Provenza e dell’arte moderna che hanno contribuito alla ricchezza della creazione artistica in Provenza nel XIX e XX secolo.

Espanol :

En torno a una colección de grabados originales de Paul Cézanne, Auguste Renoir y Edouard Vuillard, una exposición de artistas de Aix, de Provenza y del arte moderno que contribuyeron a la riqueza de la creación artística en Provenza en los siglos XIX y XX.

