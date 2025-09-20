Cezanne vu d’Aix. Entre légende et mémoire collective. Musée du Vieil Aix Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En cette année 2025 toute la ville d’Aix-en-Provence célèbre son artiste fétiche Paul Cezanne, mais cette reconnaissance est-elle toujours allée de soi? Au contraire, c’est une relation tumultueuse entre la cité et le peintre qui semble s’écrire entre les années 1890 et 1956. Longtemps rejeté par les cercles institutionnels aixois, souvent composés d’artistes mondains, Cezanne ne fait l’objet d’hommages généralisés dans son pays natal que tardivement. Le Musée du Vieil Aix se propose de revenir sur cette histoire en présentant ses cercles d’amis et de soutiens, le réseau d’anti-cézanniens qui mène une véritable cabale à son encontre, parmi lesquels les peintres Louis-Gautier (1855-1947) ou Henri Dobler (1863-1941), ainsi que l’histoire de sa réhabilitation à Aix-en-Provence grâce à la figure de Marcel Joannon dit Marcel Provence (1892-1951). Fervent folkloriste régionaliste, premier conservateur du Musée du Vieil Aix, celui-ci se distingue en rachetant l’atelier de Cezanne en 1921 et en promouvant la figure de l’artiste localement. Au travers de la présentation de peintures, dessins, photographies et documents d’archives, cette exposition se propose de décaler le regard un instant pour se questionner sur une célébration qui était loin d’être évidente il y a encore quelques décennies.

Musée du Vieil Aix 17 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442918978 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Vieil-Aix-1052

labophotoville aixenprovence