Cfm rock et son expo en musique Pizançon Chatuzange-le-Goubet
Cfm rock et son expo en musique Pizançon Chatuzange-le-Goubet samedi 28 mars 2026.
Cfm rock et son expo en musique
Pizançon 14B rue Felix Tournigand Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Gratuit
5€ adhérents CFM
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Une soirée où musique, créations et saveurs se rencontrent. Au programme buvette gourmande, exposition d’art et d’artisanat, et concert des Traveling Cats.
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Pizançon 14B rue Felix Tournigand Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 40 75 cfmrock@gmail.com
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English :
An evening where music, creations and flavors meet. On the program: gourmet refreshments, arts and crafts exhibition, and a concert by the Traveling Cats.
L’événement Cfm rock et son expo en musique Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme
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