Cfm rock et son expo en musique Pizançon Chatuzange-le-Goubet

Cfm rock et son expo en musique

Pizançon 14B rue Felix Tournigand Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Gratuit

5€ adhérents CFM

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une soirée où musique, créations et saveurs se rencontrent. Au programme buvette gourmande, exposition d’art et d’artisanat, et concert des Traveling Cats.

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Pizançon 14B rue Felix Tournigand Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 40 75 cfmrock@gmail.com

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English :

An evening where music, creations and flavors meet. On the program: gourmet refreshments, arts and crafts exhibition, and a concert by the Traveling Cats.

L’événement Cfm rock et son expo en musique Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme