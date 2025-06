Chaalis en « mode » responsable Fontaine-Chaalis 21 juin 2025 10:00

Oise

Chaalis en « mode » responsable Voie Communale Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 7 – 7 –

7

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 16:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Le domaine de Chaalis et l’association Paris Good Fashion vous donnent rendez-vous le samedi 21 juin 2025 pour la première édition de Chaalis en mode responsable, une journée exceptionnelle dédiée à la mode, au luxe et aux arts durables.

En 2025, le domaine de Chaalis et l’association Paris Good Fashion, qui fédère plus d’une centaine d’acteurs professionnels afin d’accélérer le changement et transformer les pratiques des entreprises de la mode, ont décidé de valoriser la figure de Nélie Jacquemart-André et l’exceptionnel réservoir de biodiversité du domaine de Chaalis qu’elle a légué à la France en 1912.

Après les rencontres professionnelles, qui auront lieu le vendredi 20 juin, une grande journée dédiée au grand public se tiendra le samedi 21 juin.

PROGRAMME

10h 16h Marché de seconde main

Mode circulaire, vintage, upcycling faites de belles trouvailles tout en consommant autrement !

11h 12h30 Conférences à l’Orangerie

– Pourquoi ? Comment agir pour une mode responsable ?

En quoi cela concerne-t-il tout le monde ? Comment faire ?

Isabelle Lefort, co-fondatrice et directrice exécutive, Paris Good Fashion / Andrée-Anne Lemieux, Institut Français de la Mode / Come Citroën & Irina Poisbeleau, Comité Forever Young

-Pourquoi la nature est notre plus grande richesse ? Les scientifiques sont unanimes, la biodiversité, la nature sont en danger, or, ce sont de formidables sources de richesse et de potentielles découvertes. Chaque jour, elle inspire chercheurs, entrepreneurs, petits et grands. Comme ici au Domaine de Chaalis.

Alain Renaudin, fondateur de Biomim’expo (biomimétisme) / Jean-Marc Vasseur, Domaine de Chaalis / Clara Morvan, SAGE de la Nonette, Zones humides

12h30 16h00 Ateliers & animations

À l’Orangerie Mode responsable

-1000 bornes de la mode jeu ludique pour comprendre les enjeux de la mode durable

-Biomatériaux fabriquez votre fil d’algues, avec la plus vieille plante du monde

-Transformation upcycling, customisation apprenez à sublimer les vêtements déjà portés

Au Domaine de Chaalis

-Démonstrations de la centrale hydroélectrique 14h30, 15h00 et 15h30 (25 min)

-Atelier des parfums 14h (durée 1h)

-Retour à la vie sauvage 15h (durée 1h30)

-Le patrimoine textile de Chaalis en mode durable

Expositions:

-Grand Prix Photography Sustainable (dans les ruines)

Exposition Bio mimétisme (à l’entrée de la roseraie)

Les pionnières de la circularité (dans le pavillon de Chaalis)

Une journée inspirante pour grands et petits au cœur des 1000 hectares de biodiversité du domaine de Chaalis ! 7 .

Voie Communale Domaine de Chaalis

Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chaalis en « mode » responsable Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2025-06-13 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme