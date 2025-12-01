Chaalis hors-les-murs au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis

Chaalis hors-les-murs au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

La fermeture pour travaux du musée Jacquemart-André du Domaine de Chaalis est l’occasion pour le musée d’Art et d’Archéologie d’accueillir et d’exposer plusieurs œuvres provenant de cette collection prestigieuse. De l’Antiquité aux Temps modernes, ces chefs-d’œuvre de l’Art occidental trouvent place au sein du parcours permanent et enrichissent la visite en proposant un panorama du patrimoine de l’Oise. .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

English :

The closure of the Jacquemart-André Museum at the Domaine de Chaalis for renovation work is an opportunity for the Musée d?Art et d?Archéologie to welcome and exhibit several works from this prestigious collection

German :

Die Schließung des Jacquemart-André-Museums in der Domaine de Chaalis wegen Bauarbeiten bietet dem Museum für Kunst und Archäologie die Gelegenheit, mehrere Werke aus dieser renommierten Sammlung aufzunehmen und auszustellen

Italiano :

La chiusura del museo Jacquemart-André al Domaine de Chaalis per lavori di ristrutturazione è l’occasione per il Musée d’Art et d’Archéologie di accogliere ed esporre alcune opere di questa prestigiosa collezione

Espanol :

El cierre del museo Jacquemart-André en el Domaine de Chaalis por obras de renovación es una oportunidad para que el Musée d’Art et d’Archéologie acoja y exponga varias obras de esta prestigiosa colección

