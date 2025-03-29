Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chabanais Marché de Noël Salle des Fêtes Chabanais

Chabanais Marché de Noël Salle des Fêtes Chabanais dimanche 14 décembre 2025.

Chabanais Marché de Noël

Salle des Fêtes Place du Marché Chabanais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Marché de Noël avec nombreux exposants, différentes animations pour les enfants.
Présence du Père Noël
  .

Salle des Fêtes Place du Marché Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 03 99 

English :

Christmas market with numerous exhibitors and various activities for children.
Presence of Santa Claus

German :

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern, verschiedene Animationen für Kinder.
Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Italiano :

Mercatino di Natale con numerosi espositori e varie attività per i bambini.
Babbo Natale presente

Espanol :

Mercado navideño con numerosos expositores y diversas actividades para niños.
Asistencia de Papá Noel

L’événement Chabanais Marché de Noël Chabanais a été mis à jour le 2025-01-14 par Office de Tourisme Charente Limousine