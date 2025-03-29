Chabanais Marché de Noël Salle des Fêtes Chabanais

Chabanais Marché de Noël

Salle des Fêtes Place du Marché Chabanais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël avec nombreux exposants, différentes animations pour les enfants.

Présence du Père Noël

.

Salle des Fêtes Place du Marché Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 03 99

English :

Christmas market with numerous exhibitors and various activities for children.

Presence of Santa Claus

German :

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern, verschiedene Animationen für Kinder.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Italiano :

Mercatino di Natale con numerosi espositori e varie attività per i bambini.

Babbo Natale presente

Espanol :

Mercado navideño con numerosos expositores y diversas actividades para niños.

Asistencia de Papá Noel

L’événement Chabanais Marché de Noël Chabanais a été mis à jour le 2025-01-14 par Office de Tourisme Charente Limousine