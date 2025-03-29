Chabanais Marché de Noël Salle des Fêtes Chabanais
Salle des Fêtes Place du Marché Chabanais Charente
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Marché de Noël avec nombreux exposants, différentes animations pour les enfants.
Présence du Père Noël
.
Salle des Fêtes Place du Marché Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 03 99
English :
Christmas market with numerous exhibitors and various activities for children.
Presence of Santa Claus
German :
Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern, verschiedene Animationen für Kinder.
Anwesenheit des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino di Natale con numerosi espositori e varie attività per i bambini.
Babbo Natale presente
Espanol :
Mercado navideño con numerosos expositores y diversas actividades para niños.
Asistencia de Papá Noel
L’événement Chabanais Marché de Noël Chabanais a été mis à jour le 2025-01-14 par Office de Tourisme Charente Limousine