Chab’en scène: Confliture Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: Confliture

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 20:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Avec poésie, humour et énergie, Gaétan Gali, pour la Compagnie terre de break, mêle danse, slam, acrobaties et mots pour questionner nos choix, petits et grands, du quotidien.

Dans le cadre de Danse au fil d’Avril .

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr

English :

With poetry, humor and energy, Gaétan Gali, for Compagnie terre de break, mixes dance, slam, acrobatics and words to question our choices, big and small, in everyday life.

As part of Danse au fil d’Avril .

L’événement Chab’en scène: Confliture Chabeuil a été mis à jour le 2025-11-25 par Valence Romans Tourisme