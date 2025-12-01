Chab’en scène: Contes d'(h)ivers Chemin du Pré aux Dames Chabeuil
Chab’en scène: Contes d'(h)ivers Chemin du Pré aux Dames Chabeuil samedi 20 décembre 2025.
Chab’en scène: Contes d'(h)ivers
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
enfant de 6 à 16 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
La saison dernière, Cabeolum Folk a fêté ses 45 ans en partageant son histoire et ses anciens spectacles. Cette année, le groupe d’arts et de traditions populaires de Chabeuil vous propose une nouvelle création autour de Noël.
.
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr
English :
Last season, Cabeolum Folk celebrated its 45th anniversary by sharing its history and past shows. This year, Chabeuil’s folk arts and traditions group is offering a new creation based around Christmas.
German :
In der vergangenen Saison feierte Cabeolum Folk sein 45-jähriges Bestehen, indem es seine Geschichte und seine früheren Aufführungen mit Ihnen teilte. In diesem Jahr präsentiert Ihnen die Gruppe für Volkskunst und Traditionen aus Chabeuil eine neue Kreation rund um Weihnachten.
Italiano :
La scorsa stagione, il Cabeolum Folk ha festeggiato il suo 45° anniversario condividendo la sua storia e i suoi spettacoli passati. Quest’anno, il gruppo di arti e tradizioni popolari di Chabeuil propone un nuovo spettacolo a tema natalizio.
Espanol :
La temporada pasada, Cabeolum Folk celebró su 45 aniversario compartiendo su historia y sus espectáculos pasados. Este año, el grupo de artes y tradiciones populares de Chabeuil presenta un nuevo espectáculo de temática navideña.
L’événement Chab’en scène: Contes d'(h)ivers Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme