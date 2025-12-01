Chab’en scène: La fabrique du Père Noël Chemin du Pré aux Dames Chabeuil
Chab’en scène: La fabrique du Père Noël
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 15:00:00
2025-12-17
La fée Lumière arrive avec une histoire pleine de magie ! Sa mission: aider les lutins à réparer les jouets abîmés pour que le père Noël soit prêt à temps pour sa grande tournée.
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr
English :
The Light Fairy arrives with a story full of magic! Her mission: to help the elves repair damaged toys so that Santa is ready in time for his grand tour.
German :
Die Lichtfee kommt mit einer Geschichte voller Magie! Ihre Aufgabe ist es, den Wichteln zu helfen, beschädigtes Spielzeug zu reparieren, damit der Weihnachtsmann rechtzeitig für seine große Tour bereit ist.
Italiano :
La Fata della Luce arriva con una storia piena di magia! La sua missione: aiutare gli elfi a riparare i giocattoli danneggiati in modo che Babbo Natale sia pronto in tempo per il suo grande tour.
Espanol :
El Hada de la Luz llega con un cuento lleno de magia Su misión: ayudar a los elfos a reparar los juguetes estropeados para que Papá Noel esté listo a tiempo para su gran gira.
