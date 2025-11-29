Chab’en scène: L’éloge des concierges Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: L’éloge des concierges

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 20:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Berthe et Rose, concierges « has been », s’apprêtent à passer le relais devant tous les locataires. Mais cette passation vire vite au chaos burlesque…

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr

English :

Berthe and Rose, « has-been » concierges, are getting ready to hand over the reins in front of all the tenants. But the handover quickly turns into burlesque chaos…

German :

Die beiden Hausmeisterinnen Berthe und Rose bereiten sich darauf vor, den Staffelstab vor allen Mietern zu übergeben. Doch die Übergabe entwickelt sich schnell zu einem burlesken Chaos…

Italiano :

Berthe e Rose, le custodi « ormai esaurite », si preparano a passare le consegne davanti a tutti gli inquilini. Ma il passaggio di consegne degrada rapidamente in un caos burlesco…

Espanol :

Berthe y Rose, las antiguas porteras, se preparan para entregar las riendas de la casa a todos los inquilinos. Pero la entrega se convierte rápidamente en un caos burlesco…

