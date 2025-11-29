Chab’en scène: L’éloge des concierges Chemin du Pré aux Dames Chabeuil
Chab’en scène: L’éloge des concierges
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29 20:30:00
2025-11-29
Berthe et Rose, concierges « has been », s’apprêtent à passer le relais devant tous les locataires. Mais cette passation vire vite au chaos burlesque…
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr
English :
Berthe and Rose, « has-been » concierges, are getting ready to hand over the reins in front of all the tenants. But the handover quickly turns into burlesque chaos…
German :
Die beiden Hausmeisterinnen Berthe und Rose bereiten sich darauf vor, den Staffelstab vor allen Mietern zu übergeben. Doch die Übergabe entwickelt sich schnell zu einem burlesken Chaos…
Italiano :
Berthe e Rose, le custodi « ormai esaurite », si preparano a passare le consegne davanti a tutti gli inquilini. Ma il passaggio di consegne degrada rapidamente in un caos burlesco…
Espanol :
Berthe y Rose, las antiguas porteras, se preparan para entregar las riendas de la casa a todos los inquilinos. Pero la entrega se convierte rápidamente en un caos burlesco…
