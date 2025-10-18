Chab’en scène: Mago Mentalista Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Début : 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18 18:30:00

2025-10-18

Guido est Italien et mentaliste. Avec humour et élégance, il nous plonge dans un univers où tout semble possible: pensées dévoilées, nombres obsédants, prédictions impossibles….

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr

English :

Guido is Italian and a mentalist. With humor and elegance, he plunges us into a universe where anything seems possible: thoughts revealed, obsessive numbers, impossible predictions….

German :

Guido ist Italiener und Mentalist. Mit Humor und Eleganz lässt er uns in eine Welt eintauchen, in der alles möglich scheint: enthüllte Gedanken, obsessive Zahlen, unmögliche Vorhersagen….

Italiano :

Guido è italiano e mentalista. Con umorismo ed eleganza, ci immerge in un mondo dove tutto sembra possibile: pensieri svelati, numeri ossessivi, previsioni impossibili….

Espanol :

Guido es italiano y mentalista. Con humor y elegancia, nos sumerge en un mundo donde todo parece posible: pensamientos revelados, números obsesivos, predicciones imposibles….

