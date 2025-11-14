Chab’en scène: Nos courses folles par « les fouteurs de joie » Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: Nos courses folles par « les fouteurs de joie »

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Depuis plus de 20 ans, ces cinq musiciens déjantés chantent la vie à pleine voix. Tour à tour poètes, clowns et dandys, ils nous offrent un éloge de la lenteur et de la joie, avec des chansons tendres, drôles et espiègles.

En lien avec le Train Théâtre.

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

For over 20 years, these five eccentric musicians have been singing life into the bargain. By turns poets, clowns and dandies, they offer us an eulogy of slowness and joy, with songs that are tender, funny and mischievous.

In association with Train Théâtre.

German :

Seit über 20 Jahren besingen diese fünf verrückten Musiker das Leben mit voller Stimme. Sie sind abwechselnd Poeten, Clowns und Dandys und bieten uns mit ihren zärtlichen, lustigen und schelmischen Liedern eine Lobpreisung der Langsamkeit und der Freude.

In Verbindung mit Le Train Théâtre.

Italiano :

Da oltre 20 anni, questi cinque eccentrici musicisti cantano la vita in un’occasione. A turno poeti, clown e dandy, elogiano la lentezza e la gioia, con canzoni tenere, divertenti e maliziose.

In associazione con Train Théâtre.

Espanol :

Desde hace más de 20 años, estos cinco excéntricos músicos cantan a la vida. Por turnos poetas, payasos y dandis, alaban la lentitud y la alegría, con canciones tiernas, divertidas y traviesas.

En asociación con Train Théâtre.

L’événement Chab’en scène: Nos courses folles par « les fouteurs de joie » Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme