Chab’en scène: Parfums et suspicions Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: Parfums et suspicions
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Gratuit 18 ans
Début : 2026-02-28 20:30:00
la compagnie du Chaffal revient cette saison avec une comédie policière pétillante et pleine de suspense.
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr
the Compagnie du Chaffal returns this season with a sparkling, suspenseful detective comedy.
