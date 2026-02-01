Chab’en scène: Parfums et suspicions Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: Parfums et suspicions

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit 18 ans

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 20:30:00

2026-02-28

la compagnie du Chaffal revient cette saison avec une comédie policière pétillante et pleine de suspense.

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr

English :

the Compagnie du Chaffal returns this season with a sparkling, suspenseful detective comedy.

