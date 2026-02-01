Chab’en scène: The show must go on Chemin du Pré aux Dames Chabeuil
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 20:30:00
2026-02-14
Plumes, strass et paillettes… le cabaret s’invite à Chabeuil. Avec la troupe itinérante Pretty Girls Cabaret, vivez un spectacle haut en couleurs digne des plus grands cabarets parisiens.
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr
English :
Feathers, rhinestones and sequins… cabaret comes to Chabeuil. With the traveling troupe Pretty Girls Cabaret, experience a colorful show worthy of the greatest Parisian cabarets.
