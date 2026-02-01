Chab’en scène: The show must go on Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: The show must go on

Plumes, strass et paillettes… le cabaret s’invite à Chabeuil. Avec la troupe itinérante Pretty Girls Cabaret, vivez un spectacle haut en couleurs digne des plus grands cabarets parisiens.

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr

English :

Feathers, rhinestones and sequins… cabaret comes to Chabeuil. With the traveling troupe Pretty Girls Cabaret, experience a colorful show worthy of the greatest Parisian cabarets.

