Chab’en scène: Unplugged Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: Unplugged Chemin du Pré aux Dames Chabeuil mercredi 3 décembre 2025.

Chab’en scène: Unplugged

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 18:30:00

fin : 2025-12-03 18:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Avec Unplugged, la compagnie Ea et Eo, dévoile un jonglage brut, sans décor sans artifice. Un moment rare où seuls comptent le geste, la précision, la beauté de l’essentiel.

En partenariat avec le Train Théâtre.

.

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

With Unplugged, the Ea et Eo company unveils raw juggling, without decor or artifice. A rare moment where only the gesture, the precision and the beauty of the essential count.

In partnership with Train Théâtre.

German :

Mit Unplugged enthüllt die Kompanie Ea und Eo eine rohe Jonglage, ohne Dekor und ohne Künstlichkeit. Ein seltener Moment, in dem nur die Geste, die Präzision und die Schönheit des Wesentlichen zählen.

In Zusammenarbeit mit Le Train Théâtre.

Italiano :

Con Unplugged, la compagnia Ea et Eo presenta un numero di giocoleria grezzo, senza set e senza trucchi. Un momento raro in cui contano solo il gesto, la precisione e la bellezza dell’essenziale.

In collaborazione con Train Théâtre.

Espanol :

Con Unplugged, la compañía Ea et Eo desvela un acto de malabarismo crudo, sin decorados ni trucos. Un momento excepcional en el que lo único que cuenta es el gesto, la precisión y la belleza de lo esencial.

En colaboración con Train Théâtre.

L’événement Chab’en scène: Unplugged Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme