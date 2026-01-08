Chab’en scène Valses de Vienne Chemin du Pré aux Dames Chabeuil
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Prêts pour un voyage musical inédit ?
Embarquez pour une escale à Vienne, avec les célèbres valses et polkas de la dynastie Strauss, puis faites halte à Paris pour redécouvrir les plus grandes chansons de l’inoubliable Édith Piaf.
Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr
English :
Ready for a musical voyage of a lifetime?
Embark on a journey to Vienna, with the famous waltzes and polkas of the Strauss dynasty, then stop off in Paris to rediscover the greatest songs of the unforgettable Édith Piaf.
