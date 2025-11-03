Chabeuil Aide et Partage fêtes ses 30 ans Chabeuil Aide et Partage Chabeuil
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-09
2025-11-03
Fêtez avec nous 30 ans de solidarité à travers une exposition photo, une projection-débat et une bourse aux jouets.
Chabeuil Aide et Partage 1 rue Seignobos Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17
English :
Celebrate 30 years of solidarity with us through a photo exhibition, a screening-debate and a toy fair.
German :
Feiern Sie mit uns 30 Jahre Solidarität mit einer Fotoausstellung, einer Filmvorführung mit Diskussion und einer Spielzeugbörse.
Italiano :
Unitevi a noi per celebrare 30 anni di solidarietà con una mostra fotografica, una proiezione e una fiera del giocattolo.
Espanol :
Únase a nosotros para celebrar 30 años de solidaridad con una exposición fotográfica, una proyección-debate y una feria del juguete.
