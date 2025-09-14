Chabrières en fête Guéret

Chabrières en fête Guéret dimanche 14 septembre 2025.

Chabrières en fête

D940 Guéret Creuse

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Chabrières en fête est le nouveau rendez-vous nature et convivial de Guéret. Au cœur de la forêt de Chabrières, l'événement succède à Forêt Follies et propose une formule familiale et festive. Au programme ambiance guinguette avec musique, artisans et restauration, construction de cabanes pour les enfants, activités sportives accessibles à tous (tir à l'arc, VTT, basket, paintball, poney, goélette), balades, chasses au trésor, art forestier, jeux d'orientation et contes. L'occasion idéale de partager un moment de détente, de découverte et de convivialité en pleine nature.

D940 Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

English : Chabrières en fête

Espanol : Chabrières en fête

