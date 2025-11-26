CHACHA AND FRIENDS – LA LUNA NEGRA Bayonne

Début : 2025-10-29 à 16:30.

Quand le plus grand détective affronte le plus grand des voleurs. Tableaux, bijoux, lingots d’or… rien ne résiste à Arsène Lupin qui accomplit ses vols avec panache en se jouant facilement de la police française. Mais de l’autre côté de la manche, le célèbre détective Sherlock Holmes est piqué par ce personnage et se donne pour mission d’arrêter le célèbre voleur en 48 heures.Commence alors un jeu de labyrinthe drôle et enjoué sur fond de vol de diamant et d’histoire d’amour.Une comédie policière moderne et familiale avec 6 comédiens sur scène qui interprètent 13 personnages à un rythme effréné.Par les auteurs du succès Ados sur TikTok, parents qui déblok !Le saviez-vous ?D’après les personnages d’Arthur Conan Doyle et Maurice Leblanc. Inspiré de la pièce Arsène Lupin contre Herlock Sholmes , de Victor Darlay et Henry de Gorsse.A savoir :En raison du plan Vigipirate renforcé, aucun bagage ou sac de grande contenance ne sera accepté en salle ni au vestiaire. En cas de non respect de cette consigne, l’accès en salle sera refusé.Auteur(s) : Franck Duarte, Pierre Léandri, Jérôme PaquatteArtiste(s) : Florent Chesné, Vincent Domenach, Joyce Franrenet, Caroline Marchetti, Jérôme Paquatte, Léo RomainMetteur en scène : Pierre Léandri, assisté de Aurélie Toucas

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75