Chacun sa chaconne?! Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Chacun sa chaconne?!

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-02-24 19:00:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

2026-02-24

Chaconnes danses de rues et disparues, musiques de rois ou de désarrois… À l’origine, une farandole de génies des temps anciens Bach, Purcell, Vitali. Puis d’autres géants plus proches ont agrandi la ronde Ligeti, Pärt, Igudesman. Se joindront d’autres grands noms Piazzolla, Morricone, Fauré… Au fil de ce dédale de styles, ces danses prendront vie sous une constellation contemporaine en contrepoint, ou encore avec un hip hop illuminé à rebours. “Chacun sa chaconne” est tout simplement une création sur la puissance du mouvement et de la musique ! .

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

