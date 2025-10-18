Chacun sa tour ! (atelier à partir de 4 ans) LUMA Arles Pont-de-Crau

Chacun sa tour ! (atelier à partir de 4 ans) 18 et 19 octobre LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T19:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

À partir de matériaux de construction colorés et originaux, les enfants pourront inventer, assembler et donner vie à leur propre tour. Inspirés par La Tour conçue par Frank Gehry, ils découvriront comment l’architecture joue avec les formes, les textures et les couleurs.

Atelier en continu, à partir de 14h00.

LUMA Arles 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 65 88 10 00 http://www.luma.org LUMA Arles est un campus créatif interdisciplinaire où à travers des expositions, des conférences, du spectacle vivant, de l’architecture et du design, des penseurs, artistes, chercheurs, scientifiques, interrogent les relations qu’entretiennent art, culture, environnement, droits humains et recherche.

À la fois lieu de production et d’expérimentation pour les artistes comme pour le grand public, LUMA Arles accueille chaque année des expositions d’artistes majeurs, des œuvres de grandes figures de la création contemporaine, des commandes spécifiques et des projets in-situ. Des archives d’artistes, de photographes ou d’expositions, sont accessibles dans des conditions dignes des plus grandes institutions internationales.

© Adrian Deweerdt