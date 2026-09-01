Chagny cultive, cuisine et partage Culture au jardin Chagny

Informations pratiques

Chagny

Chagny cultive, cuisine et partage

Culture au jardin Chemin des mûriers Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Pendant 3 jours, découvrez les activités proposées par Culture au jardin et ses partenaires

vendredi : atelier dans les vignes suivi d’un bal folk

samedi : visite d’un jardin, atelier cuisine, librairie au jardin, projection du film « recettes pour un monde meilleur »

dimanche : atelier « limaces, bestioles et petits légumes » suivi de la projection du film « Soulèvements »

Attention, les animations se déroulent sur différents sites, consultez la plaquette pour plus d’information .

Culture au jardin Chemin des mûriers Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 32 34 70 cultureaujardin71@gmail.com

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English : Chagny cultive, cuisine et partage

L’événement Chagny cultive, cuisine et partage Chagny a été mis à jour le 2026-09-07 par ENERGY CITIES