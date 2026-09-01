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AGENDA · Chagny

Chagny cultive, cuisine et partage Culture au jardin Chagny

vendredi 18 septembre 2026 · Culture au jardin · Chagny

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Culture au jardin
Adresse
Chemin des mûriers
Ville
71150 Chagny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
8 8 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Chagny

Chagny cultive, cuisine et partage

Culture au jardin Chemin des mûriers Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Pendant 3 jours, découvrez les activités proposées par Culture au jardin et ses partenaires
vendredi : atelier dans les vignes suivi d’un bal folk
samedi : visite d’un jardin, atelier cuisine, librairie au jardin, projection du film « recettes pour un monde meilleur »
dimanche : atelier « limaces, bestioles et petits légumes » suivi de la projection du film « Soulèvements »

Attention, les animations se déroulent sur différents sites, consultez la plaquette pour plus d’information   .

Culture au jardin Chemin des mûriers Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 32 34 70  cultureaujardin71@gmail.com

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English : Chagny cultive, cuisine et partage

L’événement Chagny cultive, cuisine et partage Chagny a été mis à jour le 2026-09-07 par ENERGY CITIES

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