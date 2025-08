Chahu + Alma Rechtman Salle Paul Fort Nantes

Chahu + Alma Rechtman Salle Paul Fort Nantes mardi 24 mars 2026.

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

CHAHU Chahu est un garçon serein et apaisé. Chahu pleure souvent et il trouve ça dommage de ne pas le faire à plusieurs.Chahu se livre profondément sur une musique minimaliste électro et folk. Ses textes sont des haïkus emprunts d’une grande poésie, chantés tout en retenue. Après son premier album Tristo Bambino sorti en 2024, on raconte qu’il serait actuellement en bonne santé et qu’il préparerait malicieusement son prochain épanchement. ALMA RECHTMAN Alma Rechtman est une autrice compositrice qui raconte ses amours, ses espoirs, ses monstres et ses joies dans des chansons intimistes.C’est chaud, tantôt écorché, tantôt délicat et à trop tendre l’oreille vous risqueriez de tomber dans ses journaux intimes. En 2025, Alma fait partie des lauréat·es du Chantier des Francofolies, dispositif d’accompagnement de jeunes artistes francophones, reconnu pour sa qualité.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000