Chahu & Théophile Cholet

Chahu & Théophile

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Chahu

Tout en délicatesse et simplicité, Chahu joue du bout des doigts sur une guitare en bois avec des petites touches de synthés, quelques boîtes à rythmes et un peu d’effets électro, pour un rendu pop folk intimiste et mélancolique. Sa force réside dans ce minimalisme musical , dans ce contraste entre tristesse et espoir où il fait briller sa colère d’une voix douce sur des rythmes lents et oniriques qui nous rappelle Bertrand Belin.

Théophile

Théophile jeune choletais a enchaîné les premières parties d’Arthur H, Gaël Faye, Ibeyi, Gauvain Sers ou Juliette, les scènes des Francofolies et autres festivals. Textes à la poésie ambitieuse, sens de la mélodie qui vous reste en tête, productions exigeantes et décomplexées… Son univers singulier slalome aux portes de la pop moderne et de la chanson française avec beaucoup de charme et déjà tout d’un grand. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire

