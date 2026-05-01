Chahut en vue ! Perrigny
Chahut en vue ! Perrigny dimanche 31 mai 2026.
Perrigny
Chahut en vue !
Perrigny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 21:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée et concert
Buvette et restauration sur place
Evènement gratuit et tout public
Programme en téléchargement .
Perrigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Chahut en vue !
L’événement Chahut en vue ! Perrigny a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION