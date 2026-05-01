Perrigny

Chahut en vue !

Perrigny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée et concert

Buvette et restauration sur place

Evènement gratuit et tout public

Programme en téléchargement .

Perrigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chahut en vue !

L’événement Chahut en vue ! Perrigny a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION