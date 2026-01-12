Chai Bordin Atelier dégustation Alsace et curiosités Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin Atelier dégustation Alsace et curiosités

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13 2026-01-20

Accrochez vous, les Gruenspiel, Engelgarten, kaisersberg et autres crus aux noms imprononçables n’auront plus de secrets pour vous !

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

