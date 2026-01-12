Chai Bordin Atelier dégustation Découverte d’un cépage, le Malbec Chai Bordin Périgueux
Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne
Tarif : – – 30 EUR
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
2026-02-03 2026-02-24
Il sent bon le Sud-Ouest d’où il est originaire mais croyez vous connaitre le Malbec ? Cela sera l’occasion de découvrir des facettes de ce cépage qu’on ne connait finalement pas si bien.
A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
