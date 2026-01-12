Chai Bordin Atelier dégustation Histoire et pinard Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin Atelier dégustation Histoire et pinard

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Avec Denez notre major de promotion en sommellerie qui vous fera aborder le vin sous une approche historique. Il est aussi auréolé d’un master en histoire, ceci expliquant cela -)

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

