Chai Bordin Atelier dégustation Italie du Sud Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin Atelier dégustation Italie du Sud

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-10 2026-03-11

Escapade dans le Sud de l’Italie pour découvrir les Pouilles, la Basilicate, la Calabre, la Sicile, quel programme !

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chai Bordin Atelier dégustation Italie du Sud

L’événement Chai Bordin Atelier dégustation Italie du Sud Périgueux a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Communal de Périgueux