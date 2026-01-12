Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24

Date(s) :
2026-03-24 2026-03-31

…En la tant divine liqueur,
Qui est dedans tes flancs reclose,
Bacchus, qui fut d’Inde vainqueur,
Tient toute vérité enclose. La Dive Bouteille par Rabelais au Sujet des vins de Touraine.

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65 

