Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-31

…En la tant divine liqueur,

Qui est dedans tes flancs reclose,

Bacchus, qui fut d’Inde vainqueur,

Tient toute vérité enclose. La Dive Bouteille par Rabelais au Sujet des vins de Touraine.

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

English : Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine

L’événement Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine Périgueux a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Communal de Périgueux