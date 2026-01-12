Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine Chai Bordin Périgueux
Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine Chai Bordin Périgueux mardi 24 mars 2026.
Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne
Tarif : 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24 2026-03-31
…En la tant divine liqueur,
Qui est dedans tes flancs reclose,
Bacchus, qui fut d’Inde vainqueur,
Tient toute vérité enclose. La Dive Bouteille par Rabelais au Sujet des vins de Touraine.
A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
+33 9 81 89 40 65
English : Chai Bordin Atelier dégustation La Touraine
