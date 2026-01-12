Chai Bordin Atelier dégustation Parlons vinification Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin Atelier dégustation Parlons vinification

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Nous aborderons cet atelier sous l’angle technique de la vinification, en revoyant les différentes étapes de l’élaboration d’un vin et l’impact que cela apporte au niveau du goût du vin.

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

