Chai Bordin Atelier dégustation Parlons vinification Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27

Date(s) :
2026-01-27

Nous aborderons cet atelier sous l’angle technique de la vinification, en revoyant les différentes étapes de l’élaboration d’un vin et l’impact que cela apporte au niveau du goût du vin.

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65 

L’événement Chai Bordin Atelier dégustation Parlons vinification Périgueux a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Communal de Périgueux