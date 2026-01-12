Chai Bordin -Atelier dégustation Whiskies de France Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05

Date(s) :
2026-02-05

Nous partirons à la découverte de notre production française de whiskies qui se développe depuis plusieurs années. Arriveront-ils à concurrencer les écossais ?

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65 

L’événement Chai Bordin -Atelier dégustation Whiskies de France Périgueux a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Communal de Périgueux