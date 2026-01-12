Chai Bordin -Atelier dégustation Whiskies de France Chai Bordin Périgueux
Chai Bordin -Atelier dégustation Whiskies de France Chai Bordin Périgueux jeudi 5 février 2026.
Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne
Tarif : – – 40 EUR
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Nous partirons à la découverte de notre production française de whiskies qui se développe depuis plusieurs années. Arriveront-ils à concurrencer les écossais ?
A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65
English : Chai Bordin -Atelier dégustation Whiskies de France
