Chai Bordin Dégustation de vins Le Chai Bordin Périgueux

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-16

2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-06 2025-11-12 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16

Les Ateliers dégustation du Chai se déroulent le mardi ou jeudi soir à partir de 20h durant les périodes scolaires.

Le but de ces soirées est de se familiariser avec les termes de la dégustation, d’apprendre quelques notions de vinification, de terroirs, de cépages, d’histoire, etc… tout en goutant de très jolies cuvées. Nous ouvrons souvent pour l’occasion nos plus belles bouteilles sur le thème. Le moment est à la fois pédagogique et ludique. Il n’y a pas d’obligation d’assister à toutes les soirées pour apprécier ni de connaitre les vins. Il suffit d’être curieux !

Les thématiques sont variées et peuvent être par région, par cépages, par couleur… Nous faisons aussi des dégustations croisées afin de comparer plusieurs vins et de façon occasionnelle à l’aveugle pour éveiller ses sens ! .

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65 lechaibordin@gmail.com

