Chai d’Arts Les Chais Bio Pessac-sur-Dordogne

Les Chais Bio 12 Grand Rue Pessac-sur-Dordogne Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Venez soutenir la première édition du festival CHAIS d’ARTS. Cette première édition vous proposera des spectacles de théâtre, de la musique et de l’art visuel. A cette occasion la Tonnellerie recouvrira ses portes du samedi midi au dimanche soir. .

Les Chais Bio 12 Grand Rue Pessac-sur-Dordogne 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine

