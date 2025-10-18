Chai d’Arts Les Chais Bio Pessac-sur-Dordogne
Chai d’Arts Les Chais Bio Pessac-sur-Dordogne samedi 18 octobre 2025.
Chai d’Arts
Les Chais Bio 12 Grand Rue Pessac-sur-Dordogne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Venez soutenir la première édition du festival CHAIS d’ARTS. Cette première édition vous proposera des spectacles de théâtre, de la musique et de l’art visuel. A cette occasion la Tonnellerie recouvrira ses portes du samedi midi au dimanche soir. .
Les Chais Bio 12 Grand Rue Pessac-sur-Dordogne 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Chai d’Arts
German : Chai d’Arts
Italiano :
Espanol : Chai d’Arts
L’événement Chai d’Arts Pessac-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Castillon-Pujols