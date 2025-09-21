Chai du clos des vieilles murailles : visite et dégustation de vins Chai du clos des vieilles murailles Mantes-la-Jolie

Chai du clos des vieilles murailles : visite et dégustation de vins Dimanche 21 septembre, 15h00 Chai du clos des vieilles murailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Chai troglodyte, anciennes caves du couvent des Cordelier est un lieu historique du Mantois.

L’activité viticole est également dans notre patrimoine local, la vallée de la Seine ayant été une des plus grosses régions viticoles de France jusqu’à la fin du 19e siècle

La visite se tiendra pendant la mise en bouteilles des crus 2024, il y aura donc une réelle activité viticole.

Nota : compte tenu de la date, il est également possible que les vendanges d’un de nos crus soient également en cours …

Chai du clos des vieilles murailles 1 quai de la Vaucouleurs 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.clos-des-vieilles-murailles-mantes-la-jolie.com/ Grotte taillée au XVe siècle, abritant une série de matériel viticole régional, ancien et actuel. L’association est une confrérie vineuse ayant pour but de créer, favoriser, développer et promouvoir la vigne et le vin de Mantes-la-Jolie dans un esprit convivial et de partage.

Visite libre du chai

