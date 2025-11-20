CHAI MON VIGNERON PRIMEUR Gaillac Gaillac 20 – 23 novembre

QUATRE JOURS DE FÊTE ET DE DÉCOUVERTES DANS LE VIGNOBLE DE GAILLAC

DU 20 AU 23 NOVEMBRE 2025

Chaque troisième jeudi de novembre, plus de 20 000 bons vivants se donnent rendez-vous dans le vignoble de Gaillac pour célébrer la sortie du Gaillac Primeur, le seul vin primeur de tout le Sud-Ouest reconnu en appellation d’origine protégée !

Pour l’occasion, les vignerons de Gaillac vous ouvrent leurs portes tout le week-end. Au programme : des activités ludiques et familiales pour découvrir le vignoble autrement, des visites de caves, des dégustations de vin et bien entendu une ribambelle de moments gastronomiques : casse-croûtes paysans, soupe à l’ail rose, grillades à la braise de ceps de vigne, jambons à la broche, planchas de légumes d’automne, châtaignes grillées…

Informations : [https://www.vins-gaillac.com/nos-evenements/vos-rendez-vous/?legal=1](https://www.vins-gaillac.com/nos-evenements/vos-rendez-vous/?legal=1)

Gaillac Gaillac Gaillac 81600 Tarn