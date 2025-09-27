« Chai ouvert ! » à l’Écomusée de l’Armagnac Écomusée de l’Armagnac Labastide-d’Armagnac

« Chai ouvert ! » à l’Écomusée de l’Armagnac Écomusée de l’Armagnac Labastide-d’Armagnac samedi 27 septembre 2025.

« Chai ouvert ! » à l’Écomusée de l’Armagnac

Écomusée de l’Armagnac 3800 route d’Estang Labastide-d’Armagnac Landes

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

C’est un des plus beaux fleurons de l’Armagnac Musée du Vigneron, Musée des Alambics, circuit nature, expositions, auditorium. Boutique gourmande et culturelle.

Profitez d’une visite gratuite du chai centenaire, unique en Armagnac un chai construit au XIXᵉ siècle par un prince russe propriétaire du domaine, spécialement pour optimiser le vieillissement des eaux-de‑vie. La visite guidée vous expliquera le fonctionnement des alambics et du vieillissement en fût et vous terminerez la visite par une dégustation dans le chai. .

Écomusée de l’Armagnac 3800 route d’Estang Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 84 35 ecomusee_armagnac@orange.fr

English : « Chai ouvert ! » à l’Écomusée de l’Armagnac

Enjoy a free tour of the century-old winery, unique in Armagnac: a winery built in the 19th century by a Russian prince who owned the estate, specifically to optimize the ageing of eaux-de-vie.

German : « Chai ouvert ! » à l’Écomusée de l’Armagnac

Jahrhundert von einem russischen Prinzen, der das Weingut besaß, speziell zur Optimierung der Reifung von Eau-de-vie gebaut wurde.

Italiano :

Godetevi una visita gratuita della cantina centenaria, unica nel suo genere in Armagnac: una cantina costruita nel XIX secolo da un principe russo proprietario della tenuta, appositamente per ottimizzare l’invecchiamento delle acquaviti.

Espanol : « Chai ouvert ! » à l’Écomusée de l’Armagnac

Disfrute de una visita libre a la bodega centenaria, única en Armagnac: una bodega construida en el siglo XIX por un príncipe ruso propietario de la finca, específicamente para optimizar el envejecimiento de los aguardientes.

