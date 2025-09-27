« Chai ouvert ! » au Château de Ravignan Ravignan Perquie
« Chai ouvert ! » au Château de Ravignan Ravignan Perquie samedi 27 septembre 2025.
« Chai ouvert ! » au Château de Ravignan
Ravignan Château de Ravignan Perquie Landes
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Dans ce château qui se visite, propriété familiale depuis 1732, l’Armagnac est depuis longtemps un héritage.
Profitez d’une expérience unique en visitant le chai du Château et appréciez le cocktail qui vous sera offert en fin de visite à base de citron, orange et Armagnac.
Ravignan Château de Ravignan Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 33 07 contact@armagnac-ravignan.com
English : « Chai ouvert ! » au Château de Ravignan
Armagnac has long been a part of the heritage of this château, which has been family-owned since 1732.
Enjoy a unique experience with a visit to the chateau’s cellar, and a complimentary cocktail of lemon, orange and Armagnac.
German : « Chai ouvert ! » au Château de Ravignan
In diesem Schloss, das besichtigt werden kann und sich seit 1732 in Familienbesitz befindet, ist der Armagnac schon lange ein Erbe.
Genießen Sie ein einzigartiges Erlebnis, indem Sie den Weinkeller des Schlosses besichtigen und den Cocktail genießen, der Ihnen am Ende der Besichtigung aus Zitrone, Orange und Armagnac angeboten wird.
L’Armagnac è da sempre parte del patrimonio di questo château, di proprietà della famiglia dal 1732.
Vivete un’esperienza unica con la visita al magazzino dei vini dello château e gustate un cocktail di limone, arancia e Armagnac alla fine della visita.
Espanol : « Chai ouvert ! » au Château de Ravignan
El armañac forma parte del patrimonio de este castillo, propiedad de la familia desde 1732.
Disfrute de una experiencia única con una visita al almacén de vinos del château, y disfrute de un cóctel de limón, naranja y Armagnac al final de la visita.
