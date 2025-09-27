« Chai ouvert ! » au Domaine de Jouatmaou Domaine de Jouatmaou Le Frêche

« Chai ouvert ! » au Domaine de Jouatmaou

Domaine de Jouatmaou 1399 route de Lannemaignan Le Frêche Landes

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Nelly vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Visite du petit musée familial, de la cave souterraine de la ferme datant de 1795 et dégustation !

Découvrez sa large gamme de produits, le Mystère, cannelé à l’Armagnac, armagnacs arrangés…

Domaine de Jouatmaou 1399 route de Lannemaignan Le Frêche 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 32 41 domainedejouatmaou@orange.fr

English : « Chai ouvert ! » au Domaine de Jouatmaou

Nelly welcomes you in a warm and friendly atmosphere.

Visit the small family museum, the farm’s underground cellar dating back to 1795, and enjoy a tasting!

Discover her wide range of products, including Mystère, cannelé à l’Armagnac and armagnacs arrangés…

German : « Chai ouvert ! » au Domaine de Jouatmaou

Nelly empfängt Sie in einer warmen und freundlichen Atmosphäre.

Besuchen Sie das kleine Familienmuseum, den unterirdischen Keller des Bauernhofs aus dem Jahr 1795 und probieren Sie!

Entdecken Sie ihre breite Produktpalette, den Mystère, Cannelé à l’Armagnac, arrangierte Armagnacs…

Italiano :

Nelly vi accoglie in un’atmosfera calda e amichevole.

Visitate il piccolo museo di famiglia, la cantina sotterranea della fattoria risalente al 1795 e godetevi una degustazione!

Scoprite la sua vasta gamma di prodotti, tra cui il Mystère, il cannelé à l’Armagnac e gli armagnacs arrangés…

Espanol : « Chai ouvert ! » au Domaine de Jouatmaou

Nelly le da la bienvenida en un ambiente cálido y acogedor.

Visite el pequeño museo familiar, la bodega subterránea de la granja que data de 1795 y disfrute de una degustación

Descubra su amplia gama de productos, como el Mystère, el cannelé à l’Armagnac y los armagnacs arrangés…

