« Chai ouvert » au Domaine de Marquestau

Domaine de Marquestau 1095 Route de Marquestau Hontanx Landes

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Départ toutes les heures pour découvrir les secrets de nos millésimes et de notre savoir-faire. La visite se termine en douceur (et en saveur!) avec une dégustation du Portagayola notre cocktail à base de vin blanc, fruit de la passion et Armagnac.

Rendez-vous gratuit.

C’est une belle histoire, celle de 4 amis qui se sont associés pour reprendre un domaine situé dans le Bas Armagnac. Figure de la région, leur amour du terroir constitue le socle de leur amitié. Qualité, authenticité et modernité sont les maîtres-mots au sein du Domaine. Situé à Hontanx, dans les Landes (40) le domaine de Marquestau bénéficie d’un emplacement idéal au coeur du Bas-Armagnac et de ses sables fauves. Un véritable territoire d’exception pour les vignes

Domaine de Marquestau 1095 Route de Marquestau Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 10 44

English : « Chai ouvert » au Domaine de Marquestau

Departure every hour to discover the secrets of our vintages and know-how. The tour ends on a high note (and in flavor!) with a tasting of Portagayola: our cocktail made with white wine, passion fruit and Armagnac.

Free admission.

German : « Chai ouvert » au Domaine de Marquestau

Die Abfahrt erfolgt stündlich, um die Geheimnisse unserer Jahrgänge und unseres Know-hows zu entdecken. Die Führung endet mit einer Verkostung des Portagayola: unserem Cocktail aus Weißwein, Passionsfrucht und Armagnac.

Kostenloser Termin.

Italiano :

Partenza ogni ora per scoprire i segreti delle nostre annate e del nostro know-how. Il tour si conclude con una nota dolce (e salata!) con una degustazione di Portagayola: il nostro cocktail a base di vino bianco, frutto della passione e Armagnac.

Ingresso libero.

Espanol : « Chai ouvert » au Domaine de Marquestau

Salidas cada hora para descubrir los secretos de nuestras añadas y nuestro saber hacer. La visita termina con una nota dulce (¡y salada!) con una degustación de Portagayola: nuestro cóctel a base de vino blanco, fruta de la pasión y Armagnac.

Entrada gratuita.

