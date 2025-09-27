« Chai ouvert ! » au Domaine de Paguy Domaine de Paguy Betbezer-d’Armagnac

Domaine de Paguy 290 chemin de Paguy Betbezer-d’Armagnac Landes

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Partagez un moment de gourmandise dans les chais du Domaine où Myriam, la propriétaire des lieux vous proposera après la visite du Domaine, une dégustation de Floc de Gascogne accompagné de fromages à pâte persillée!

La demeure du Domaine de Paguy à Betbezer d’Armagnac, construite en 1567 sera l’escale idéale pour savourer la douceur de vivre gasconne.

Domaine de Paguy 290 chemin de Paguy Betbezer-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 81 57 contact@domaine-de-paguy.com

English : « Chai ouvert ! » au Domaine de Paguy

Share a moment of indulgence in the Domaine’s cellars where Myriam, the owner, will offer you a tasting of Floc de Gascogne accompanied by blue-veined cheeses!

German : « Chai ouvert ! » au Domaine de Paguy

Myriam, die Besitzerin des Weinguts, wird Ihnen nach der Besichtigung des Weinguts eine Verkostung von Floc de Gascogne mit Blauschimmelkäse anbieten

Italiano :

Condividete un momento di piacere nelle cantine del Domaine dove Myriam, la proprietaria, vi offrirà una degustazione di Floc de Gascogne accompagnata da formaggi erborinati dopo la visita del Domaine!

Espanol : « Chai ouvert ! » au Domaine de Paguy

Comparta un momento de indulgencia en las bodegas del Domaine, donde Myriam, la propietaria, le ofrecerá una degustación de Floc de Gascogne acompañado de quesos de pasta azul tras la visita al Domaine

