« Chai ouvert ! » au Domaine d’Ognoas Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac
« Chai ouvert ! » au Domaine d’Ognoas Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac samedi 27 septembre 2025.
« Chai ouvert ! » au Domaine d’Ognoas
Domaine d’Ognoas 1043 Route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
A 15h, partez à la découverte de l’Armagnac distillé par le plus vieil alambic de Gascogne en fonction et suivi d’une dégustation. A la fin de cette découverte, partagez un goûter gascon avec du café et du pastis landais.
Réservation fortement conseillée.
L’ancienne maison forte du Domaine abrite d’antiques chais uniques en Bas-Armagnac. Ici tout est mis en oeuvre pour vous offrir une véritable rencontre avec l’esprit de l’Armagnac.
A 15h, partez à la découverte de l’Armagnac distillé par le plus vieil alambic de Gascogne en fonction et suivi d’une dégustation. A la fin de cette découverte, partagez un goûter gascon avec du café et du pastis landais.
Réservation fortement conseillée. .
Domaine d’Ognoas 1043 Route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 22 11 contact@domaine-ognoas.com
English : « Chai ouvert ! » au Domaine d’Ognoas
At 3pm, discover Armagnac distilled by the oldest still in Gascony, followed by a tasting. At the end of the tour, enjoy a Gascon snack with coffee and Landes pastis.
Reservations strongly recommended.
German : « Chai ouvert ! » au Domaine d’Ognoas
Um 15 Uhr gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen den Armagnac kennen, der in der ältesten noch funktionierenden Brennblase der Gascogne destilliert wird, gefolgt von einer Verkostung. Am Ende dieser Entdeckungsreise teilen Sie einen gaskonischen Imbiss mit Kaffee und Pastis aus der Region Landes.
Reservierung dringend empfohlen.
Italiano :
Alle 15:00, scoprite l’Armagnac distillato dal più antico alambicco della Guascogna, seguito da una degustazione. Al termine della visita, merenda guascone con caffè e pastis della regione delle Landes.
Si consiglia vivamente la prenotazione.
Espanol : « Chai ouvert ! » au Domaine d’Ognoas
A las 15:00, descubra el Armagnac destilado por el alambique más antiguo de Gascuña, seguido de una degustación. Al final de la visita, deguste un aperitivo gascón con café y pastis de las Landas.
Se recomienda reservar.
L’événement « Chai ouvert ! » au Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Landes d’Armagnac